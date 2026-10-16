Содружество Изборских мастеров представит выставку «Лес и Дом» в Пскове

Открытие экспозиции «Лес и Дом» от Содружества Изборских мастеров состоится в Выставочном зале Центра народного творчества (улица Некрасова, дом 10) сегодня, 16 октября, в 16:00, сообщил Центр туризма и творческих индустрий Пскова в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Афиша: Центр туризма и творческих индустрий Пскова / «ВКонтакте»

Выставка посвящена двум фундаментальным опорам русской культуры: дому как хранителю традиций и лесу как источнику силы и вдохновения.

Авторы работ — бывшие горожане, переехавшие в сельскую местность Псковской области. Через свое творчество они передают неповторимый дух Псковщины, ее дремучих лесов, древних стен, сказок и народных песен. Вековые ремесла здесь органично соседствуют с современными арт-объектами и инсталляциями, показывая, как традиции продолжают жить в настоящем.

В экспозиции представлены художественная керамика и стекло, традиционное ткачество и прядение, резьба и роспись по дереву, фотографии и видео, а также арт-объекты из природных материалов.

Выставка будет работать до 15 ноября ежедневно. С понедельника по пятницу ее можно будет посетить с 10:00 до 19:00, а в субботу и в воскресенье — с 12:00 до 18:00. Получить дополнительную информацию можно по телефону 61-01-08.