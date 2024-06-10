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Продюсер «Слова пацана» войдет в состав жюри кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Продюсер, сценарист, генеральный директор All Media Company (A START Company) Георгий Шабанов станет членом жюри международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. На его продюсерском счету около сорока фильмов и сериалов, в том числе «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Также в состав конкурсной комиссии войдут известный российский фотохудожник Валерий Плотников, руководитель отдела внешних связей Кинофонда Фараби (Иран) Раед Фаридзаде, режиссер и продюсер из Киргизии Фархат Шарипов, сообщает сайт кинофестиваля.

Напомним, председателем жюри станет актриса, кинорежиссер, звезда фильмов «Д’Артаньян и три мушкетера» «Мы из джаза», «Гостья из будущего», «Гардемарины, вперед!», «Где находится нофелет?» и других Елена Цыплакова.

V Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 5 по 7 июля.

Фото: kinopoisk.ru