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Областной гусельный фестиваль «Граинская сторона» пройдет 18 августа

Областной фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» вновь пройдет в деревне Платишино Красногородского района 18 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Мероприятие соберет большое количество музыкантов и любителей деревенской культуры. Гости фестиваля смогут полюбоваться красивыми местами и узнать о жизни людей с уникальной культурой и историей.

Граинская волость в начале ХХ века была центром развития гусельной музыки. Здесь жили знаменитые гусляры, которых сегодня знают ученые и этномузыканты. По названию деревень, в которых они жили, названы марки гуслей «Авдоши» и «Мехово».