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Эногастрономическая ярмарка «Виноград» открылась в Пскове

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» открылась в Пскове сегодня, 21 июня. Гостей фестиваля ждут мастер-классы, дегустации и выступления творческих коллективов.

Мероприятия пройдут на нескольких площадках, организованных в Финском парке.

Программа на 21 июня

На площадке лекторий «Винология» пройдут:

16:30-17:30 - Лекция-дегустация «Винодельни Дона».

18:00-19:00 - Мастер-класс по розовым винам «Жизнь в розовом цвете».

19:00-20:30 - Интерактивная игра с дегустацией «Винное казино» (вина от винодельни «Собер Баш»).

Площадка «Крым» будет задействована для выступлений:

19:00-20:00 - саксофонист Георгий Баландин.

19:00-20:00 - коллектив V.V. & Band, г. Великие Луки.

20:30-21:30 - Street Band, г. Санкт-Петербург.

Площадка «Дон | Кино»:

17:30-18:00 - Выступление фольклорного казацкого коллектива «Гайтан».

18:00-20:00 - Историческая постановка владения казацким оружием от клуба «Рысь» (мастер-классы для зрителей).

20:00-22:00 - Показ художественного фильма «Республика ШКИД».

«Кубань | Театр» :

18:30-19:30 - Показательные выступления и мастер-класс от хип-хоп центра «Хоть отбавляй».

«Кавказ | Живопись»:

17:00-18:00 - Мастер-класс по винописи.

19:00-19:30 - Кавказские танцы в национальных костюмах от псковского детского коллектива «Зангезур».

«Детская зона»

13:00-19:00 - Научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+.

13:00-19:00 - Деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе.

13:00-19:00 - Постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+).

13:00-19:00 - Творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+).

13:00-19:00 - Игровая зона VR.

14:00-15:00 - Спектакль «Как лисы с курами подружились», 7+.

16:00-17:00 - Выступление кинологов с дрессированными собаками.

17:00-18:00 - Спектакль «Два медведя», 7+.

Напомним, ярмарка будет проходить с 21 по 30 июня.

Ознакомиться с программой на каждый день и зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. На фестивале будут представлены в том числе и безалкогольные напитки.