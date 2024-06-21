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Второй фестиваль «Сидроград» стартовал в Пскове

Второй фестиваль «Сидроград», проводимый при активной поддержке администрации города и Национальной ассоциации производителей традиционного сидра, стартовал в Пскове с 21 по 30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Площадка «Сидрограда» у входа в Финский парк (парк Куопио), на берегу реки Псковы, напротив Гремячей башни.

«Все представленные на фестивале напитки - отечественные, в основном они родом из Северо-Западного региона, где почвы и климат наиболее благоприятны для выращивания сортов яблок, подходящих для изготовления напитка. Кроме северо-западных сидроделен на фестивале также представлены производители из других макро-терруаров нашей необъятной страны», - рассказали организаторы.

Посетители фестиваля могут встретиться и пообщаться с производителями. Они с радостью предоставят исчерпывающую информацию о каждом напитке, особенностях производства, истории появления.

Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. На фестивале представлены в том числе и безалкогольные напитки.