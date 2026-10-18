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Семейный праздник в честь Покрова состоялся в Псковском музее-заповеднике

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Семейный праздник «От Покрова до Покрова» в честь Покрова Пресвятой Богородицы прошел в Палатах у Сокольей башни в Пскове 17 октября. Как сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника, гости события увидели постановку на основе этнографических исследований, поучаствовали в мастер-классах и узнали о роли отца в семьях русских крестьян.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Фольклорный ансамбль «Уграда» организовал театрально-музыкальную постановку «Сад» с реконструкцией фрагмента свадебного обряда Печорского района.

Ко Дню отца в России, который отмечается 18 октября, для гостей праздника работала площадка «Отец наказывает, отец и хвалит», которой музейные сотрудники рассказали роли отца в крестьянской семье, его обязанностях и повседневных заботах на основании этнографических исследований Псковской области.

 

Затем для всех работали площадки с мастер-классами, где можно было сделать сотканный на дощечках четырехрядный браслет, расписать глиняную игрушку и нарядить куколку в традиционный костюм народностей, проживающих в России в технике бумажной аппликации.

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