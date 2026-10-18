Выставка акварелей «На рубеже» петербургской художницы открылась в Музее истории города Печоры

Серию акварелей «На рубеже»,посвященную древним рубежам России, местам, где история застыла в камне, представила петербургский художник Татьяна Мищенко в Музее истории города Печоры (улица Международная, дом 6). Как сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника, всего представлено порядка 40 работ.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Как отметили в музее, в акварелях Татьяны Мищенко нет пафоса. Есть воздух, вода, свет, пробивающийся сквозь облака над Труворовым городищем. Есть тишина Сенно, где время останавливается. Художница не иллюстрирует историю – она передаёт состояние земли, которая хранит своих героев.

Выставка, ранее представленная в Мариуполе и Белгороде, дополнена акварелями, созданными на Валааме.

Увидеть выставку вы можете в Музее истории города Печоры.