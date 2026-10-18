 
Культура

Shaman рассказал о своей новой песне в жанре частушки

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Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что написал новую песню «Я русский мужик» в жанре частушки, чтобы точно отразить характер русского человека, которому свойственно, несмотря на любые жизненные обстоятельства, оставаться собой.

Фото: Григорий Сысоев / «РИА Новости»

В субботу артист опубликовал в своем Telegram-канале видео с исполнением новой композиции.

«Наша русская частушка не жалуется, а подтрунивает над обстоятельствами, и в этом как раз проявляется характер — не сломаться, а ответить с улыбкой. И такая интонация очень точно подошла для песни о русском характере, русской стойкости — да, мы бываем разными: и неотесанными, и непричесанными, как утром 1 января, но при этом мы всегда остаемся собой, остаемся верны своему слову, своей семье и своей стране. А кому все это не по душе и кто давится своей завистью — может следовать совету из песни», — сказал Shaman.

Композиция «Я русский мужик» будет доступна на цифровых музыкальных площадках, пишет «РИА Новости».

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