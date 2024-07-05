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Церемония закрытия фестиваля «Западные ворота» проходит в Пскове

Церемония закрытия V Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит в большом концертном зале филармонии в городе Пскове 7 июня.

В рамках церемонии закрытия проходит награждение лучших работ.

За три дня организаторы представили около ста полнометражных и короткометражных фильмов. Гости фестиваля приняли участие в работе «круглых столов» и посетили мастер-классы.

В конкурсную программу МКФ вошли шесть новых фильмов из Китая, Монголии, Киргизии, Греции, Беларуси и России. А в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана и России.

Также в программе фестиваля были представлены: 13 тематических секций, ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.