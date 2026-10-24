Историк Псковского музея-заповедника стал героем передачи на белорусском телевидении

Старший научный сотрудник сектора новейшей истории Псковского музея-заповедника Андрей Шершеневич стал героем программы «Союзный. Специальный репортаж» на белорусском телевидении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Ведущий передачи Юрий Самарин побеседовал с историком на исторические и личные темы. Андрей Шершеневич рассказал, как после Великой Отечественной войны его семья оказалась в Гродно и какие обстоятельства связали её с этим городом.

Отдельное место в разговоре занял храм Николы со Усохи — древняя псковская святыня, с которой у историка и его семьи также обнаружились свои связи.

Кроме того, Андрей Шершеневич поделился легендами, связанными со знаменитым Псковским кремлём.