Правосудие или месть: псковичей приглашают обсудить «Графа Монте-Кристо»

Встреча, посвящённая роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» и его экранизациям, состоится в библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове 1 ноября. Об этом сообщили в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: Библиотека имени И. И. Василёва / «ВКонтакте»

Встреча пройдёт в рамках проекта «Киночтение в Василёвке» и начнётся в 16:00. Её темой станет вопрос «Правосудие или месть?».

Участники поговорят о знаменитом произведении Александра Дюма, в котором история грандиозного возмездия переплетается с глубоким нравственным конфликтом, а также обсудят его киноадаптации.

Организаторы предлагают гостям поделиться своими любимыми экранизациями романа.