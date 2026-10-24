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Правосудие или месть: псковичей приглашают обсудить «Графа Монте-Кристо»

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Встреча, посвящённая роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» и его экранизациям, состоится в библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове 1 ноября. Об этом сообщили в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: Библиотека имени И. И. Василёва / «ВКонтакте»

Встреча пройдёт в рамках проекта «Киночтение в Василёвке» и начнётся в 16:00. Её темой станет вопрос «Правосудие или месть?».

Участники поговорят о знаменитом произведении Александра Дюма, в котором история грандиозного возмездия переплетается с глубоким нравственным конфликтом, а также обсудят его киноадаптации.

Организаторы предлагают гостям поделиться своими любимыми экранизациями романа.

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