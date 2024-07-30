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Сцена / Фестивали

Фестиваль «Наше море» в Гдове. ФОТОРЕПОРТАЖ

04.08.2024 10:43|ПсковКомментариев: 3

Фестиваль «Наше море» продолжает притягивать псковичей и гостей региона в Гдовский район. На живописном берегу Чудского озера организованы различные интерактивные площадки, на которых могут скоротать досуг как взрослые, так дети. 

Во второй день фестиваля на главной сцене выступили такие группы как Jellyfish-Mountain, «Лиза Матрешка», «Mesch!» и «Сатисфаер». На берегу сошлись в поединках поклонники пляжного волейбола. Любителям провести время в озере погода подарила ясное небо и 25-градусную жару.

Подробнее о втором дне гдовского фестиваля «Наше море-2024» — в фоторепортаже Андрея Николаева.

Теги: #Гдовский район #наше море
Источник: Псковская Лента Новостей
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