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Фестиваль «Наше море» в Гдове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фестиваль «Наше море» продолжает притягивать псковичей и гостей региона в Гдовский район. На живописном берегу Чудского озера организованы различные интерактивные площадки, на которых могут скоротать досуг как взрослые, так дети.

Во второй день фестиваля на главной сцене выступили такие группы как Jellyfish-Mountain, «Лиза Матрешка», «Mesch!» и «Сатисфаер». На берегу сошлись в поединках поклонники пляжного волейбола. Любителям провести время в озере погода подарила ясное небо и 25-градусную жару.

Подробнее о втором дне гдовского фестиваля «Наше море-2024» — в фоторепортаже Андрея Николаева.