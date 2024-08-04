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Показательные бои конницы Александра Невского покажут на фестивале в Самолве

24 августа в деревню Самолва Гдовского района прибудут всадники конного похода «Александрова дорога». В этом году он посвящен 300-летию со дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Зрители отправятся в своеобразное путешествие в далекое прошлое и станут свидетелями настоящего исторического конного представления – наездники будут состязаться в ратных умениях, владении оружием и мастерстве джигитовке, пройдут показательные бои конницы Александра Невского.

На территории праздника будет разбит исторический лагерь реконструкторов из Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Соснового бора, Москвы - «Чертог Раса», «Орден», Псковская вольница», «Плесков град», «Великолукское ополчение», «Рать», «Тальскег», «XIII век», «Феникс».

На мероприятии будут работать торговые ряды (литье, кожа, оружие), ярмарка современных мастеров, будут проходить исторические мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий из стекла, средневековым танцам и настольным играм. Также будут работать лучный тир и специальная детская площадка, на которой ребята смогу поучаствовать в потешных боях.

В этом году гости фестиваля также смогут увидеть парад-смотр драгун потешного полка Петра Первого.

Музыкальное настроение создадут фолк-рок группа с берегов Невы «Хольда», группа LaVerden и квартет «Барокко-ассамблея».

Вход свободный.

Проект реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и правительства Псковской области.