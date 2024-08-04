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С ярчайшими представителями нескольких поколений музыкантов познакомят псковичей

Фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений» впервые пройдет в Пскове 24-25 августа. Программа приурочена к 80-летию со дня образования Псковской области и познакомит псковичей с ярчайшими представителями сразу нескольких поколений музыкантов: от новых имен звезд современной академической сцены до прославленных мастеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Участниками фестиваля по традиции станут триумфаторы престижнейших международных смотров. В Пскове выступят лауреаты международных конкурсов Grand Piano Competition, «Симфония Ямала», конкурса имени С. В. Рахманинова, Конкурса имени П. И. Чайковского.

Откроется фестиваль 24 августа на сцене Псковской областной филармонии концертом пианистов-виртуозов, лауреатов конкурса IV Международного конкурса Grand Piano Competition (2024). В международном состязании принимают участие музыканты в возрасте до 16 лет. В жюри смотра – выдающиеся деятели мировой музыкальной культуры, призванные определить имена лучших из лучших – будущих звезд фортепианного искусства. И 24 августа псковичи смогут услышать на одной сцене сразу несколько лауреатов конкурса: Льва Бакирова (гран-при), Ивана Чепкина, Варвару Зарудневу. Юные таланты исполнят произведения С.В. Рахманинова, П. И. Чайковского, Д. Д. Шостаковича, И. С. Баха, Ф. Шопена, Ф. Мендельсона.

25 августа слушателей ждет гала-концерт, который объединит в творческом диалоге музыкантов с мировым именем, Дениса Мацуева (фортепиано), Борислава Струлёва (виолончель) и молодых исполнителей, лауреатов многочисленных международных конкурсов: Варвару Зарудневу (фортепиано), Стефанию Поспехину (скрипка) и Анну Катенину (кларнет).

На гала-концерте прозвучат Рапсодия для кларнета и оркестра К. Дебюсси, Соната для виолончели и фортепиано соль минор С. В. Рахманинова, Полька А. Шнитке, Поэма для скрипки Э. Шоссона, Первый фортепианный концерт Ф. Мендельсона, а настоящим подарком для псковичан станет Первый фортепианный концерт Л.В. Бетховена в исполнении выдающегося пианиста Дениса Мацуева. Исполнители выступят в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением лауреата I Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова, дирижера Ивана Никифорчина.