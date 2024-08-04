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Более 120 реконструкторов примут участие в историческом фестивале в Самолве

Порядка 120 реконструкторов станут участниками сражений и турниров в рамках исторического фестиваля в деревне Самолва Гдовского района. Об этом заместитель директора регионального центра народного творчества Александр Бойчук и руководитель ремесленной артели «Рыжая рысь», мастер кожевенного дела, участник реконструкции Евгений Рудый рассказали в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В этом году проект посвящен 300-летию со Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. В нем примут участие члены конного похода «Александрова дорога», которые остановятся в Самолве для выступления в роли конной дружины XIII века.

«Помимо 20 замечательных конников, будет не менее 100 участников реконструкции из пеших людей, которые организуют свой серьезный исторический лагерь с палатками. Из них 60-70 человек будут участвовать непосредственно в боевой программе – пеших столкновениях, инсценировке победы Александра Невского», – рассказал Александр Бойчук.

Реконструкторы продемонстрируют свои навыки как в постановочной, так и в соревновательной части мероприятия. Пройдут турниры в тройках, со щитом и мечом, также на копьях. Евгений Рудный будет моделировать наемного копейщика в кольчуге.

Фестиваль исторической реконструкции состоится 24 августа. Вход свободный.