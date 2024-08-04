Участник боев исторической реконструкции: Были и случаи вплоть до перелома

Фестиваль исторической реконструкции традиционно пройдет в деревне Самолва Гдовского района 24 августа. О специфике боевых турниров заместитель директора регионального центра народного творчества Александр Бойчук и руководитель ремесленной артели «Рыжая рысь», мастер кожевенного дела, участник реконструкции Евгений Рудый рассказали в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Фестиваль проходит в Самолве более 10 лет, он посвящен победе Александра Невского в битве с Ливонским орденом на Чудском озере. Именно Самолва считается местом, где состоялось решающее сражение Ледового побоища. Там пройдут как постановочные, так и настоящие соревновательные мероприятия. В турнирах и инсценировках примут участие более 120 опытных реконструкторов.
Участник исторической реконструкции отметил, что бой носит дружеский характер. Все относятся друг к другу с уважением, стараются показывать борьбу естественно, но не нанося серьезных увечий. На протяжении многих лет проходят регулярные тренировки, чтобы научиться правильно пользоваться оружием и освоить приемы.
«Были и серьезные случаи, вплоть до перелома», – дополнил Александр Бойчук.
Проект реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и правительства Псковской области. Вход свободный.