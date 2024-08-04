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Участник боев исторической реконструкции: Были и случаи вплоть до перелома

Фестиваль исторической реконструкции традиционно пройдет в деревне Самолва Гдовского района 24 августа. О специфике боевых турниров заместитель директора регионального центра народного творчества Александр Бойчук и руководитель ремесленной артели «Рыжая рысь», мастер кожевенного дела, участник реконструкции Евгений Рудый рассказали в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фестиваль проходит в Самолве более 10 лет, он посвящен победе Александра Невского в битве с Ливонским орденом на Чудском озере. Именно Самолва считается местом, где состоялось решающее сражение Ледового побоища. Там пройдут как постановочные, так и настоящие соревновательные мероприятия. В турнирах и инсценировках примут участие более 120 опытных реконструкторов.

«Когда находишься в бою, то несильно задумываешься о травматичности или страхе. Это интересное адреналиновое хобби, возможность и себя показать, и с другими ребятами повзаимодействовать. <...> Но бывает всякое. Мы не мягким оружием сражаемся, а железными репликами. Иногда не знаешь, что и откуда прилетит – стрела или копье», – рассказал Евгений Рудный.

Участник исторической реконструкции отметил, что бой носит дружеский характер. Все относятся друг к другу с уважением, стараются показывать борьбу естественно, но не нанося серьезных увечий. На протяжении многих лет проходят регулярные тренировки, чтобы научиться правильно пользоваться оружием и освоить приемы.

«Были и серьезные случаи, вплоть до перелома», – дополнил Александр Бойчук.

Проект реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и правительства Псковской области. Вход свободный.