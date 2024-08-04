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Военный оркестр выступит на фестивале «Михайловский бастион» в Новосокольниках

Военный оркестр Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова выступит 8 сентября в 19.00 на фестивале «Михайловский бастион» в Новосокольниках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: пресс-служба ТКД

Сводный военный оркестр академии обеспечивает основные мероприятия вуза: приведение к военной присяге курсантов нового набора, ритуал выпуска молодых офицеров и слушателей академии, празднование значимых событий и многое другое.

Оркестр - постоянный участник Парада Победы 9 мая на Дворцовой площади, на Красной площади в Москве, зимнего парада войск Санкт-Петербургского гарнизона, посвященного освобождению города Ленинграда от фашистской блокады,

Военные дирижеры: майор Андрей Потапов и майор Дмитрий Мальков.

Военный оркестр выступит 7 сентября в Новосокольниках на Центральной площади в 17:00. Вход свободный.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.