Певица Guma станет хедлайнером псковского фестиваля «Соцветие культур»

12 июня псковском в парке Строителей на главную сцену фестиваля «Соцветие культур» выйдут известные музыкальные исполнители. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, хедлайнером станет певица Guma.
С 19:00 до 20:00 перед гостями выступит группа Radio Band — проект, известный кавер-версиями на хиты разных поколений и авторскими композициями.
«Мы постарались собрать разноплановую программу, чтобы каждый нашел для себя что-то по душе. Фольклор, народные танцы, современная музыка — все это сплелось в "Соцветие культур". Ждем всех!» — добавили организаторы.
Полная программа фестиваля «Соцветие культур» станет известна в ближайшее время.
Вход на фестиваль свободный. Начало в 15:00.
Мероприятие реализуется АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке министерства молодежной политики Псковской области в рамках программы Росмолодежи «Регион для молодых».