 
Культура

Певица Guma станет хедлайнером псковского фестиваля «Соцветие культур»

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12 июня псковском в парке Строителей на главную сцену фестиваля «Соцветие культур» выйдут известные музыкальные исполнители. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, хедлайнером станет певица Guma. 

С 19:00 до 20:00 перед гостями выступит группа Radio Band — проект, известный кавер-версиями на хиты разных поколений и авторскими композициями.

«В 20:30 на сцену выйдет певица Guma — исполнительница, чьи песни собирают миллионы прослушиваний в сети. Ее уникальный вокал и яркое сценическое присутствие не раз покоряли публику на крупных мероприятиях. Завершит вечер выступление диджея», - рассказали в правительстве.

«Мы постарались собрать разноплановую программу, чтобы каждый нашел для себя что-то по душе. Фольклор, народные танцы, современная музыка — все это сплелось в "Соцветие культур". Ждем всех!» — добавили организаторы.

Полная программа фестиваля «Соцветие культур» станет известна в ближайшее время.

Вход на фестиваль свободный. Начало в 15:00.

Мероприятие реализуется АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке министерства молодежной политики Псковской области в рамках программы Росмолодежи «Регион для молодых».

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