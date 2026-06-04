Бесплатное транспортное сообщение запустят до поляны в Михайловском 6 июня

Бесплатное транспортное сообщение для всех желающих посетить праздничные мероприятия в честь Дней Пушкинской поэзии будет организовано 6 июня на поляну в Михайловское, сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова в своем Мах.

Автобусы будут ходить от автостанции Пушкинских Гор, начиная с 9.30, в течение всего дня.

«Если вы планируете приехать на личном транспорте и оставить его на стоянке недалеко от поворота на Михайловское, то оттуда тоже можно будет автобусом доехать до праздничной поляны», - добавила Оксана Филиппова.