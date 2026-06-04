В дни праздника поэзии «Михайловское» приглашает на экскурсию по пушкинским местам Пскова

В дни LX Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры) Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и гостей областного центра на экскурсию «Пушкинские места в Пскове — знакомые и незнакомые».

Борис Диодоров. Псков. Снетогорский монастырь (2002). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта часовая прогулка — знакомство с городом первой трети XIX века.

«В 1824—1826 годах, будучи ссыльным и административно поднадзорным, Пушкин должен был периодически приезжать в губернский город, — рассказали в «Михайловском». — В письме поэта к другу, Василию Жуковскому, от 6 октября 1825 года читаем: “На днях, увидя в окошко осень, сел я в тележку и прискакал во Псков. Губернатор принял меня очень мило…“. По подсчётам исследователей жизни и творчества Александра Сергеевича в Псков он приезжал 17 раз. Бывал, в частности, в присутственных местах, в доме Гаврилы Петровича Назимова на Великолуцкой (сейчас Советской) улице, в резиденции архиепископа Псковского Евгения в Снетогорском монастыре».

Маршрут этого «путешествия во времени» включает адреса домов, в которых бывал Александр Пушкин, а литературная его часть — фрагменты из стихов и писем поэта, мемуаров его современников. Рассчитана экскурсия на самую широкую аудиторию: подробности этих страниц жизни писателя, а равно — подробности жизни псковичей пушкинского времени наверняка будут интересны, как школьникам, так и взрослым.

Проводить экскурсии будут 5 и 7 июня. Уточнить подробности и записаться на тот или иной сеанс можно по телефонам: 8 911 369-50-71 или 8 911 363-60-07.

В «Михайловском» также напомнили, что основные события LX Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры) развернутся 6 июня на поэтической (праздничной) поляне в Пушкинском заповеднике.