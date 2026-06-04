В дни праздника поэзии «Михайловское» приглашает на экскурсию по пушкинским местам Пскова

В дни LX Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры) Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и гостей областного центра на экскурсию «Пушкинские места в Пскове — знакомые и незнакомые».
Борис Диодоров. Псков. Снетогорский монастырь (2002). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»
Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта часовая прогулка — знакомство с городом первой трети XIX века.
Маршрут этого «путешествия во времени» включает адреса домов, в которых бывал Александр Пушкин, а литературная его часть — фрагменты из стихов и писем поэта, мемуаров его современников. Рассчитана экскурсия на самую широкую аудиторию: подробности этих страниц жизни писателя, а равно — подробности жизни псковичей пушкинского времени наверняка будут интересны, как школьникам, так и взрослым.
Проводить экскурсии будут 5 и 7 июня. Уточнить подробности и записаться на тот или иной сеанс можно по телефонам: 8 911 369-50-71 или 8 911 363-60-07.
В «Михайловском» также напомнили, что основные события LX Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры) развернутся 6 июня на поэтической (праздничной) поляне в Пушкинском заповеднике.