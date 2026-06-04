Джазовый проект Kos Band выступит 14 июня в Варлаамовской башне в Пскове

Новый концерт совместного проекта Псковского музея-заповедника и Псковского театра драмы «Театр. Музыка. Музей», на котором выступит музыкальный джазовый коллектив Kos Band, состоится 14 июня в 19:00 в Варлаамовской башне (улица Леона Поземского, дом 46), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Афиша: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Для слушателей музыкальный джазовый проект Kos Band исполнит музыку шведских, норвежских и других авторов, таких как Esbjörn Svensson Trio, Tord Gustavsen trio, GoGo Penguin и другие. Музыкальный стиль коллектива — северно-европейский неторопливый пост-боп с элементами авангарда, рока и классической музыки.
Для гостей выступят Иван Федоров на фортепиано, Ярослав Погодин на барабанной установке и басист Михаил Иванов.
Дополнительная информация по телефону: +78112331065.
Первый концерт в рамках проекта Псковского музея-заповедника и Псковского театра драмы «Театр. Музыка. Музей» в Варлаамовской башне состоялся 28 мая.