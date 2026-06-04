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Джазовый проект Kos Band выступит 14 июня в Варлаамовской башне в Пскове

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Новый концерт совместного проекта Псковского музея-заповедника и Псковского театра драмы «Театр. Музыка. Музей», на котором выступит музыкальный джазовый коллектив Kos Band, состоится 14 июня в 19:00 в Варлаамовской башне (улица Леона Поземского, дом 46), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Афиша: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Для слушателей музыкальный джазовый проект Kos Band исполнит музыку шведских, норвежских и других авторов, таких как Esbjörn Svensson Trio, Tord Gustavsen trio, GoGo Penguin и другие. Музыкальный стиль коллектива — северно-европейский неторопливый пост-боп с элементами авангарда, рока и классической музыки.

Для гостей выступят Иван Федоров на фортепиано, Ярослав Погодин на барабанной установке и басист Михаил Иванов.

«Это будет уютный вечер, ведь норвежским словом kos описывают вещи, которые наполняют нас теплом. И каждый говорящий kos может подразумевать то, что нравится именно ему: вечер с горячим чаем и любимой книгой, маленькое приятное путешествие, время с родными и близкими», — комментируют в пресс-службе музея.

Дополнительная информация по телефону: +78112331065.

Первый концерт в рамках проекта Псковского музея-заповедника и Псковского театра драмы «Театр. Музыка. Музей» в Варлаамовской башне состоялся 28 мая. 

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