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«Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь» выступит в Пскове

Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь» выступит 8 сентября в 19.00 на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: пресс-служба ТКД

Заслуженный коллектив является постоянным участником военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который ежегодно проводится в Москве. А в этом году коллектив открыл для себя и Дальневосточный регион Российской Федерации, приняв участие в военно-музыкальном фестивале «Амурские волны».

Художественный руководитель — главный дирижер оркестра государственного учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь "Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь"» полковник Максим Кочетков.

Также военный оркестр выступит 7 сентября в Себежском городском парке в 17:00. Вход свободный.