В Пскове отметят пятилетие Президентского фонда культурных инициатив

Торжественное мероприятие, посвящённое пятилетию Президентского фонда культурных инициатив, пройдет 18 мая в Доме молодежи. К участию приглашаются победители грантовых конкурсов фонда, партнёры и все неравнодушные к культуре, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Центра молодежи и общественных инициатив».



Афиша: пресс-служба «Центра молодежи и общественных инициатив»

Впервые на одной площадке соберутся грантополучатели Президентского фонда культурных инициатив всех лет. Участники мероприятия обменяются опытом, смогут найти единомышленников и вдохновиться на новые проекты. Гостей ждет творческая программа: выступления коллективов, которые также являются победителями грантовых конкурсов, а также выставка артефактов проектов-победителей.

Свои экспозиции представят три псковских проекта: Псковский Музей радио с проектом «Передвижная экспозиция истории развития телевизионной и радиотехники от Музея радио для малых городов и сельских регионов», Локнянский культурно-досуговый центр с проектом «О малой Родине с любовью», а также АНО «ТМСИ «Добрый проект» с проектом «От Михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине».

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. Старт встречи запланирован на 15:00 по адресу: улица Конная, дом 2, актовый зал, 2 этаж.

Напомним, Президентский фонд культурных инициатив был создан по инициативе президента России Владимира Путина в 2021 году. За пять лет фонд поддержал тысячи творческих проектов по всей стране, в том числе десятки — в Псковской области. Юбилейное событие станет важной площадкой для обмена опытом и дальнейшего развития культурных инициатив в регионе.