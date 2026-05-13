 
Культура

В Пскове отметят пятилетие Президентского фонда культурных инициатив

0

Торжественное мероприятие, посвящённое пятилетию Президентского фонда культурных инициатив, пройдет 18 мая в Доме молодежи. К участию приглашаются победители грантовых конкурсов фонда, партнёры и все неравнодушные к культуре, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Центра молодежи и общественных инициатив».


Афиша: пресс-служба «Центра молодежи и общественных инициатив»

Впервые на одной площадке соберутся грантополучатели Президентского фонда культурных инициатив всех лет. Участники мероприятия обменяются опытом, смогут найти единомышленников и вдохновиться на новые проекты. Гостей ждет творческая программа: выступления коллективов, которые также являются победителями грантовых конкурсов, а также выставка артефактов проектов-победителей.

Свои экспозиции представят три псковских проекта: Псковский Музей радио с проектом «Передвижная экспозиция истории развития телевизионной и радиотехники от Музея радио для малых городов и сельских регионов», Локнянский культурно-досуговый центр с проектом «О малой Родине с любовью», а также АНО «ТМСИ «Добрый проект» с проектом «От Михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине».

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. Старт встречи запланирован на 15:00 по адресу: улица Конная, дом 2, актовый зал, 2 этаж.

Напомним, Президентский фонд культурных инициатив был создан по инициативе президента России Владимира Путина в 2021 году. За пять лет фонд поддержал тысячи творческих проектов по всей стране, в том числе десятки — в Псковской области. Юбилейное событие станет важной площадкой для обмена опытом и дальнейшего развития культурных инициатив в регионе.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026