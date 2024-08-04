Начальник военно-оркестровой службы ЛенВО возглавит сводный оркестр на фестивале «Михайловский бастион»

Дирижёром сводного оркестра на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове станет начальник военно-оркестровой службы Ленинградского военного округа подполковник Павел Гернец. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В составе выступят 8 военных оркестров и детский духовой оркестр Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Александра Роора.
Программа фестиваля удивит разнообразием и мощью звучания. Зрителей ожидают знакомые и любимые композиции, среди которых легендарные «Триумф победителей» и «Прощание славянки», а также государственный гимн Российской Федерации и Республики Беларусь.
Особое внимание будет уделено таким произведениям как «Славься» и «Столичный марш», которые помогут создать атмосферу патриотизма и гордости за родину, отметили в ТКД.
Уникальным элементом программы станет специально разработанное попурри «Михайловский бастион 2024», которое объединит в себе воедино традиции и современность.
Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.