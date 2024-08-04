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Семь военных оркестров дали концерты в муниципалитетах Псковской области

III Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» стартовал 7 сентября. Семь военных оркестров дали концерты в муниципалитетах Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба ТКД

На центральной площади города Новосокольники выступил Сводный оркестр Военной академии материально-технического обеспечения в составе военных оркестров Военного института (инженерно-технического) и Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Хрулёва.

В Гдовской крепости города Гдова дал концерт Военный оркестр штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федерации. А в городе Невель на летней эстраде выступил 21 военный оркестр Московского военного округа.

В городском парке Себежа в рамках военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» выступил заслуженный коллектив Республики Беларусь «Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь». Также в Стругах Красных состоялся концерт в рамках фестиваля «Михайловский бастион». Военный оркестр Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова исполнил множество известных композиций для гостей концерта.

В посёлке Усвяты выступил Военный оркестр 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения. В рамках военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» в Дедовичах выступил оркестр Морского корпуса Петра Великого.

Сегодня, 8 сентября, в 19:00 на стадионе «Машиностроитель» в Пскове в рамках III Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» в областной столице в концерте будут участвовать восемь военных оркестров и детский духовой оркестр имени Александра Роора.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.