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Подготовка к концерту фестиваля «Михайловский бастион» идет на псковском «Машиностроителе»

Активная подготовка к сегодняшнему выступлению в рамках «Михайловского бастиона» идет на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Напомним, III Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» стартовал 7 сентября. Семь военных оркестров дали концерты в муниципалитетах Псковской области.

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Сегодня, 8 сентября, в 19:00 на стадионе «Машиностроитель» в Пскове в рамках III Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» в областной столице в концерте будут участвовать восемь военных оркестров и детский духовой оркестр имени Александра Роора.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.