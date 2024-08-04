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Гала-концерт III фестиваля «Михайловский бастион» стартовал на псковском «Машиностроителе»

Гала-концерт в рамках III Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» стартовал в Пскове на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 8 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В областной столице в концерте принимают участие восемь военных оркестров и детский духовой оркестр имени Александра Роора.

Напомним, III Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» стартовал 7 сентября. Семь военных оркестров дали концерты в муниципалитетах Псковской области.

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Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.