Гала-концерт III фестиваля «Михайловский бастион» стартовал на псковском «Машиностроителе»

Гала-концерт в рамках III Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» стартовал в Пскове на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 8 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В областной столице в концерте принимают участие восемь военных оркестров и детский духовой оркестр имени Александра Роора.
Напомним, III Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» стартовал 7 сентября. Семь военных оркестров дали концерты в муниципалитетах Псковской области.
Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.