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Почти шесть тысяч человек посетили псковский фестиваль «Михайловский бастион»

5 830 человек посетили III Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, гала-концерт в рамках III Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» прошел в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 8 сентября. В областной столице в концерте приняли участие восемь военных оркестров и детский духовой оркестр имени Александра Роора. А в субботу, 7 сентября, семь военных оркестров дали концерты в муниципалитетах Псковской области.

Мероприятие проходило при поддержке президентского фонда культурных инициатив.