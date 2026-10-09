Фронтмен «Северного сияния» рассказал, как кавер-группа начала играть свои песни

Гитарист группы «Северное сияние» Руслан Гайнуллов рассказал в эфире ПЛН.FM (102,6 FM), как группа начала играть собственные композиции.
«Во второй половине года произошел перелом: если раньше мы позиционировали себя как кавер-группа, то сейчас мы начали готовить свой материал, свои песни. 2 июля, хорошо помню эту дату, потому что мне тогда исполнилось 40 лет, я написал первую песню, скинул Маше (Мария Цыганкова - художественный руководитель коллектива - прим. ред.), она сказала: "Вроде ничего такая, давайте поиграем". Нормально? Нормально. Изначально песни были для моего сольного акустического выступления. Появилась песня, текст которой я отдал Марии, она сделала аранжировку, прописала партии инструментов. Попробовали, нам понравилось. Всего уже девять собственных песен», – рассказал Руслан Гайнуллов.
Он отметил, что сейчас у группы уже появились свои амбиции.
«Когда мы объединились, нам понравилось, было классно играть вместе, получать удовольствие. Мы можем что-то сделать группой, получить удовольствие. Оно и остается, мы кайфуем от наших репетиций и выступлений, но зубки немножко проявляются: хочется брать больше материала, выступать», – добавил музыкант.