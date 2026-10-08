Петербургская «Мастерская» привезет в Псков моноспектакль по роману Константина Вагинова «Козлиная песнь»

На сцене Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина в рамках Всероссийского фестиваля моноспектаклей «Наедине со всеми» состоится показ спектакля «Козлиная песнь» Санкт-Петербургского театра «Мастерская» 16 октября в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Афиша и фотография предоставлены пресс-службой Псковского академического театра драмы

имени Александра Пушкина

Автором идеи, инсценировки, режиссерем и исполнительницей спектакля является актриса Арина Лыкова. Художественный руководитель постановки — Григорий Козлов, создатель и художественный руководитель театра «Мастерская».

«Козлиная песнь» — первый роман Константина Вагинова, считающийся недооцененным шедевром ленинградской прозы 1920-х годов. Сюжет строится вокруг двух героев-антиподов — философа Тептелкина и Неизвестного поэта, которые живут в Ленинграде 1920-х и вращаются среди советской интеллигенции того времени. В центре внимания автора — культура как таковая и ее носители: «обломки Серебряного века», грезящие античностью и Ренессансом, тонущие в водовороте советской действительности и не замечающие ее из своей «высокой башни».

Как отметили в театре, творчество Константина Вагинова в последние годы вновь завоевывает внимание читателя и театрального зрителя. В 2023 году в России вышли записная книжка писателя «Семечки» и роман Антона Секисова «Комната Вагинова». Тексты Константина Вагинова регулярно переиздаются — это в первую очередь касается «Козлиной песнь», к которой обращаются и режиссеры. Так, в 2024 году вышла театральная версия романа в постановке Романа Муромцева в Камерном театре Малыщицкого, а в фокусе фестиваля Псковского театра драмы «Наедине со всеми» оказался свежий моноспектакль «Мастерской».

Актриса Арина Лыкова насыщает свою «Козлиную песнь» культурными сюжетами нового времени: Курехин, Пригов, Цой, Балабанов продолжают линию, идущую от Константина Вагинова и авангардистов. «Козлиная песнь» Арины Лыковой — очень личное лирическое

высказывание, наполненное любованием культурой, сочувствием к героям и трепетом перед ходом истории.

Премьера моноспектакля состоялась летом 2025 года. Спектакль является лауреатом петербургского этапа XV Фестиваля моноспектаклей «Монокль» и вошел в число трех работ, представивших Санкт-Петербург на международном этапе смотра.

«Меня привлекла биография Вагинова и то, как отзывались о нем современники: очень эрудированный, очень при этом добрый, оригинальный, ни на кого не похожий — и литература его ни на кого не похожа. Когда я стала читать прозу Вагинова, она показалась мне очень понятной и узнаваемой. Я люблю литературу с отсылками, которая разматывается, как клубок. Откуда взялся тот или иной образ, что он означает, чем навеян — это невероятно интересно изучать. "Козлиная песнь", помимо несомненных художественных достоинств — важный исторический документ. Практически у всех персонажей есть прототипы, современники автора. Кроме того, очень подробно описан быт ленинградской интеллигенции 1920-х годов, это относительно малоизученный период. То, как проводят время герои, очень похоже и на нашу жизнь: мы бродим по городу, обсуждаем друзей и спорим о книгах. И все мы — поэты 1920-х, герои Вагинова, наши современники — все мы части одного бесконечного повествования. Все едино в этом мире, несмотря на время и пространство», — отметила Арина Лыкова.

Санкт-Петербургский театр «Мастерская» создан в 2010 году на базе выпускного курса Григория Козлова. Художественный руководитель — лауреат Государственной премии России, заслуженный деятель искусств России Григорий Козлов, удостоенный в 2023 году Российской национальной театральной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Все

актеры и режиссеры театра — ученики одного мастера.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте театра.

Напомним, Всероссийский фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» впервые проходит в Псковском академическом театре драмы и приурочен к 120-летию театра.

С сентября по декабрь 2026 года зрители увидят семь работ из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Буинска — музыкальные и драматические, камерные и предназначенные для большой сцены. Название фестиваля отсылает к одному из лучших спектаклей Псковского театра драмы 1980-х годов. Открыл программу 25 сентября спектакль-концерт Александры Урсуляк «Хорошие песни».