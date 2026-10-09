Псковский музей-заповедник отпраздновал свое 150-летие. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина прошло торжественное мероприятие, посвященное 150-летию Псковского музея-заповедника.

Гостей и сотрудников поздравили генеральный директор музея Светлана Мельникова, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель областного Собрания Борис Елкин, а также прозвучали телеграммы от председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и видеообращение министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. В рамках мероприятия также прошла церемония награждения лучших работников. В творческой части мероприятия выступили театр танца «Русские узоры» и военный оркестр 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

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Подробнее о том, как прошло торжественное празднование юбилея Псковского музея-заповедника, — в репортаже Анны Тягуновой.