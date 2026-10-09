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СОБЫТИЕ: Псковский музей-заповедник отпраздновал свое 150-летие

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Торжественное мероприятие, посвященное 150-летию со дня основания Псковского музея-заповедника, состоялось в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина. Псковский музей-заповедник ведёт свою историю с 1872 года, когда при Псковском статистическом комитете по инициативе И.И. Василёва была создана Археологическая комиссия для организации музея и начался сбор экспонатов. Губернатором М.Б. Прутченко было выделено две комнаты для экспозиции в Доме Дворянского собрания. Для посетителей музей открыт в 1876 году - это событие является датой основания музея. О том как это было - в сюжете ПЛН ТВ.

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