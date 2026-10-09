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Кавер-группа «Северное сияние»: Песни мы выбираем только коллективно

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Репертуар кавер-группы «Северное сияние» выбирается только коллективно. Об этом в эфире ПЛН.FM (102,6 FM) рассказали музыканты коллектива.

«Наша группа разновозрастная: нашему барабанщику Александру 45, мне 40, ребятам меньше. Вкусовые предпочтения у всех разные. Кто-то предлагает, другие говорят «нет, грустно, медленно, весело» или еще что-то. Никого не заставляем играть против воли. Это нормально. Договариваемся, потому что мы единый коллектив. Если человеку сильно нравится песня, он может выйти и сольно спеть, сыграть, отбарабанить — жестких рамок нет. Но групповое звучание согласуется», – сказал гитарист Руслан Гайнуллов.

Художественный руководитель Мария Цыганкова добавила, что группа выбирает те песни, которые знают все.

«В большинстве случаев мы треки выбираем разнообразными для каждого участника: чтобы была и басовая партия, и вокальная, и соло. Выбираем несколько треков, исходя из интересов всех. Например, беру трек, потому что тут хороший красивый соляк, или хорошая басовая партия, или подходит под голос нашего вокалиста. Есть сложные составленные треки, но никто не говорит плохих слов. Выступаем на отчетных концертах в «Лисе», люди знают все треки. Играем Цоя — дети начинают играть Цоя, возможно, впервые слыша полную версию с электрогитарой, басом и барабанами, она для них уже по-другому звучит. Это ценно», – добавила Мария Цыганкова.
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