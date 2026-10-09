Кавер-группа «Северное сияние»: Песни мы выбираем только коллективно

Репертуар кавер-группы «Северное сияние» выбирается только коллективно. Об этом в эфире ПЛН.FM (102,6 FM) рассказали музыканты коллектива.

«Наша группа разновозрастная: нашему барабанщику Александру 45, мне 40, ребятам меньше. Вкусовые предпочтения у всех разные. Кто-то предлагает, другие говорят «нет, грустно, медленно, весело» или еще что-то. Никого не заставляем играть против воли. Это нормально. Договариваемся, потому что мы единый коллектив. Если человеку сильно нравится песня, он может выйти и сольно спеть, сыграть, отбарабанить — жестких рамок нет. Но групповое звучание согласуется», – сказал гитарист Руслан Гайнуллов.

Художественный руководитель Мария Цыганкова добавила, что группа выбирает те песни, которые знают все.