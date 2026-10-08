 
Культура

Раскрыть тайные смыслы великих шедевров смогут псковичи на концерте «Органные метаморфозы»

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Концерт органной музыки «Органные метаморфозы» состоится в субботу, 10 октября, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви (улица Плехановский Посад, дом 64) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове священник Сергей Альхименок

На концерте выступит опытная петербургская органистка, штатный органист Аннекирхе (Санкт-Петербург) Александра Веткина. Как отметили организаторы концерта, уникальность её игры заключается в глубоком исторически ориентированном исполнительстве, мультиинструментализме и смелых жанровых экспериментах.

В программе концерта прозвучат произведения XVII-XVIII веков: Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, и Клода Бенинь Бальбатра.

По словам организаторов, данную музыкальную программу можно охарактеризовать как захватывающее путешествие по кульминационным эпохам барокко и раннего классицизма, раскрывающее максимальный контраст между строгой немецкой полифонией, театральным английским блеском и светской французской виртуозностью.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность мероприятия 70 минут, без антракта.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

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