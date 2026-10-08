Экскурсию для слабовидящих провели в Псково-Печерском монастыре

7 октября 2026 года экскурсия «Монастырь-воин» в Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь прошла для людей с ограниченными возможностями по зрению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной общественной организации «Чудской проект».

Фото здесь и далее: «Чудской проект»

«Тринадцать членов Псковской областной организации Всероссийского общества слепых прошли по монастырским стенам и улочкам древнего города Печоры в рамках экскурсии "Монастырь-воин" — части национального туристского маршрута "Александр Невский – имя России". Это было путешествие на слух, на ощупь, на доверие», - сообщили в организации.

Адаптированную экскурсию подготовила Псковская областная общественная организация «Чудской проект» совместно с экспертами Псковской и Санкт-Петербургской специальными библиотеками для незрячих и слабовидящих. За основу был взят текст экскурсии, предоставленный министерством туризма Псковской области. Экскурсию доработали и переложили на язык звука, тактильных образов и точных описаний — так, чтобы за каждым словом вставала живая картина.

Экскурсию тестировала Екатерина Ануфриева, директор Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Аудиогиды участникам предоставила компания ООО «Славянский тур».

«Одно из самых сильных впечатлений, по признанию самих участников, оставила трассовая экскурсия. С таким форматом они прежде никогда не встречались — и он стал для них настоящим открытием. Дорога до Печор превратилась в отдельное путешествие: голос гида вёл их вдоль пейзажей, рассказывал о местах, которые проносились за окном, и незаметно подводил к главному — к стенам монастыря. Оказывается, экскурсия может начаться задолго до входа в святыню. И для людей, привыкших воспринимать мир на слух, это стало глотком свежего воздуха — доказательством, что доступность бывает разной», - добавили в организации.

Экскурсия проходила в рамках проекта «Путешествие без барьеров», поддержанного Фондом президентских грантов. Проект реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» в партнерстве с Министерствами туризма и социальной защиты Псковской области, Туристского информационного центра Псковской области, Псковскими отделениями Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых.