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Группа «Чёрный Кофе» выступит на фестивале «Добрый рок» в 2027 году

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Группа «Чёрный Кофе» выступит на XV фестивале «Добрый рок» в 2027 году, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

Фотография предоставлена организаторами мероприятия

«В качестве гостей-легенд на поляне XV Юбилейного "Добрый рок" Дмитрий Варшавский и "Чёрный Кофе" – как показывают рейтинги платформ металл, который не остывает десятилетиями! Бывает, услышишь первый аккорд, и понимаешь, что впереди вечер, после которого сложно уснуть. У Дмитрия Варшавского есть редкий дар: его музыка не стареет, а меняет форму так же уверенно, как и он сам. В его гитаре до сих пор кипит тот самый огонь, что когда-то определил лицо русского хэви-метала», - отметили организаторы.

На фестивале прозвучат песни, которые давно вошли в историю сотен тысяч слушателей. «Владимирская Русь», «Звуки космоса», «Звездный водоем», «Вольному – воля», «Листья».

«Эта группа собирает публику всех возрастов. В одном месте словно встречаются разные времена: те, кто был на концертах в 80–90-х, и те, кто только открывает тяжелую сцену для себя. Такая атмосфера дорогого стоит, в ней слышно, что рок до сих пор нужен и тем, кто на сцене, и тем, кто в зале», - добавили организаторы.

Фестиваль пройдет в Палкинском муниципальном округе 2-4 июля 2027 года.

Информационную поддержку фестивалю «Добрый рок» традиционно предоставляют Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM)

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