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Открытый фестиваль «В Себеж к Гердту» решили заменить показами в районе

Открытый фестиваль театрального искусства «В Себеж к Гердту», посвященный советскому и российскому актёру театра и кино, народному артисту СССР Зиновию Гердту, в этом году Псковский областной центр народного творчества не проводит. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

«Театральный фестиваль "В Себеж к Гердту" в этом году ОЦНТ не проводит. Себежский район решил провести несколько показов на муниципальном уровне», - рассказала временно исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

Ранее открытый фестиваль театрального искусства в «озерной столице» Псковской области Себеже планировали проводить 21 сентября.

Напомним, Зиновий Гердт родился в городе Себеже 21 сентября 1916 года. С 1937 года он работал в Театре кукол при Московском доме пионеров, после войны - в труппе Центрального театра кукол под руководством Сергея Образцова, а в 1983 году стал актером Театра имени М. Н. Ермоловой. Играл также в Театре «Современник», Международном театральном Центре им. М. Н. Ермоловой. Визитными карточками Гердта-киноактера стали роли фокусника Кукушкина в фильме Петра Тодоровского «Фокусник» и жулика Паниковского в «Золотом теленке» режиссера Михаила Швейцера.