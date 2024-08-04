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«Хлеб да мёд» и гороховую кашу попробовали гости фестиваля в Порхове

В Доме ремёсел Порхова прошел первый районный фестиваль «Хлеб да мёд», приуроченный к 80-летию образования Псковской области. Это событие собрало любителей традиционной кухни, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Порховского района.

Одной из главных фишек фестиваля стала дегустация хлебобулочных изделий, приготовленных по старинным рецептам. Местные пекари предложили гостям попробовать различные виды хлеба и выпечки.

Не меньший интерес у посетителей вызвала продукция пчеловодства. На фестивале можно было приобрести натуральный мёд, собранный с местных лугов, и узнать больше о процессе его производства.

Ещё одним символом праздника стала знаменитая гороховая каша, приготовленная по традиционному рецепту. Это блюдо, которое многие считают визитной карточкой порховской кухни, получило большой спрос у гостей фестиваля.