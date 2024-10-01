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Первые претенденты на участие в фестивале «Добрый рок» выступят в Пскове

Первые претенденты на участие в фестивале «Добрый рок-2025» выступят на отборочном концерте в баре «Нора» 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Всего на концерте выступят три претендента. Среди них и группа «Портал» - рок-сказочники из Великих Лук, которые уже принимали участие в фестивале. «Их композиции переносят слушателей в волшебные миры, наполненные яркими образами и метафорами», - рассказал Андрей Семенов.

Хедлайнером концерта станет группа «Лучший самый день».