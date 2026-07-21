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Псковские библиотекари приглашают на мероприятия ко Дню города

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Библиотекари приглашают на мероприятия ко Дню города. Афиши Псковской Ленте Новостей предоставили в Централизованной библиотечной системе Пскова. 

Изображения: Централизованная библиотечная система Пскова

Псковская Библиотека – Центр детского чтения на улице Розы Люксембург приглашает 22 июля, в среду, на краеведческую игротеку «Город с вековой историей».

На этот раз в библиотечном клубе любителей настольных игр будет день краеведения. В часы работы библиотеки все желающие смогут поиграть в «Псковское домино», «Путешествие по древней земле», «Регион добра» и в «Автостопом по Псковщине». 

А в детской библиотеке «ЛиК» на Октябрьском проспекте 23 и 24 июля в 14.30 в рамках краеведческого цикла историко-патриотических мероприятий «Псковский след в истории России» читателей будут знакомить с жизнью и деятельностью княгини Ольги во время часа историко-краеведческих знаний «Великая псковитянка, изменившая Русь».

 

С подробной программой мероприятий Централизованной библиотечной системы Пскова к Дню города можно ознакомиться на карточках.

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