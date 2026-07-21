В псковской библиотеке пройдут бесплатные показы кинофестиваля «Западные ворота» и встреча с кинорежиссером

Творческая встреча с Алексеем Германом-младшим и бесплатные показы VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» пройдут в историко-краеведческая библиотеке имени Ивана Василева 23 и 24 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе.

Афиша предоставлена Централизованной библиотечной системой

В библиотеке все дни фестиваля будут работать две площадки. Вход на все мероприятия свободный, кроме церемоний открытия и закрытия, заранее регистрироваться необходимо только на творческие встречи.

В четверг, 23 июля, в большом зале Василевки начнется программа «Мастер и метод», в рамках которой будут показаны следующие картины:

в 13:45 – фильм «Никита» 16+, 2026, Россия, 52 минуты, режиссеры Николай Бурляев, Дмитрий Чернецов;

в 14:45 – «Фортуна Фабио Мастранджело», 16+, 2025, Россия, 44 минуты, режиссер Ника Стрижак;

в 15:45 – «Из зоны комфорта», 16+, 65 минут, режиссер Максим Коваленко;

в 17:00 – «Юрий Бузиашвили. Профессия – доктор», 12+, 38 минут, режиссер Елена Алфёрова;

в 17:00 – «Любовь во время чумы», 16+, 49 минут, режиссер Мария Педько.

В малом зале библиотеки имени Ивана Василева в четверг, 23 июля, в 13:00 начнётся показ фильмов ГТРК «Псков», в 14:00 состоится встреча с продюсером Ольгой Акатьевой (вход по предварительной регистрации), а в 17:00 начнется встреча с режиссером Алексеем Германом-младшим (вход по регистрации).

В пятницу, 24 июля, в большом зале библиотеки имени Ивана Василева пройдут следующие показы:

в 11:00 в рамках программы фонда «История Отечества» состоится демонстрация фильма «Сергеев-Ценский. Забытый писатель двух держав», 16+, 2025, Россия, 52 минуты, режиссер Павел Медведев.

в 12:00 в рамках программы «Хранители памяти» будет показан фильм «Мошкович. Хочу жить вечно, пока получается…», 2025, Россия, 45 минут, режиссер Влад Фурман;

в 13:00 в рамках программы «Мастер и метод» все желающие смогут посмотреть фильм «Булгаков. Биография мастера», 2026, Россия, 52 минуты, режиссер Артем Михалков;

в 14:10 в рамках программы фонда «История Отечества» будет показан фильм «Блокадный зоопарк», 2025, Россия, 52 минуты, режиссер Андрей Егоров;

в 15:30 будет показан фильм «Я слышу сны», 12+, 2025, Россия, 53 минуты, режиссер Мария Анипченко;

в 16:45 состоится показ фильма «У истоков русской археологии», 12+, 2023, Россия, 52 минуты, режиссер Андрей Черкасов;

в 17:45 в рамках программы «Хранители памяти» будет показан фильм «Бриг "Меркурий"“», 2026, Россия, 50 минут, режиссер Сергей Антонов.

В этот же день в малом зале Василевки в 13:00 начнётся показ фильмов ГТРК «Псков».

В субботу, 25 июля, в большом зале библиотеки имени Ивана Василева будут показаны следующие кинокартины:

в 14:00 в рамках программы фонда «История Отечества» будет показан фильм «Загадки строительства главного собора страны», 2025, Россия, 36 минут, режиссер Сергей Краус;

в 15:15 в рамках программы «Хранители памяти» состоится показ фильма «Владимир Даль. Письмо, дошедшее через 200 лет», 2025, Россия, 55 минут, режиссер Андрей Кияница;

в 16:30 состоится открытие выставки и презентация книги Алексея Дунаевского и Вячеслава Кокина «Первые киносеансы»;

в 16:30 в рамках программы фонда «История Отечества» будет показан фильм «Выше неба», 2025, Россия, 52 минуты, режиссер Дарья Пономаренко;

в 18:00 в рамках программы «Хранители памяти» – фильм «Эрнест», 16+, 2025, Россия, 80 минут, режиссер Алексей Неймышев.

В малом зале Василевки в 13:00 в этот же день начнётся показ фильмов ГТРК «Псков».

В воскресенье, 26 июля, в большом зале библиотеки имени Ивана Василева в 11:00 в рамках программы «Мастер и метод» будет показан фильм «Есть много способов взобраться на Луну», 16+, 2024, Россия, 45 минут, режиссер Владимир Захаренко.

После этого в рамках программы фонда «История Отечества» будут показаны фильмы:

в 12:00 – «Две жизни Алексея Щусева», 18+ 2023, Россия, 53 минуты, режиссер Олег Курамшин;

в 13:00 – «Я слышу сны», 12+, 2025, Россия, 53 минуты, режиссер Мария Анипченко;

в 14:00 «Нюрнбергский процесс. Приговор», 16+, 2025, Россия, 60 минут, режиссер Михаил Елкин;

в 15:10 – «Рафаил Черносвитов. Неизвестный герой большой истории», 2024, Россия, 45 минут, режиссер Павел Ковязин;

в 16:00 «Об Анне Ярославне через тысячу лет», 6+, 2025, Россия, 48 минут, режиссер Андрей Кияница;

в 17:00 в рамках программы «Хранители памяти» будет показан фильм «Опередившие время», 2025, Россия, 65 минут, режиссер Андрей Федоров.

В малом зале библиотеки имени Ивана Василева в 13:00 начнётся показ фильмов ГТРК «Псков».

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Псковской области и Министерства культуры Российской Федерации