 
Культура

День киноинтенсива пройдёт в Пскове в рамках фестиваля «Западные ворота»

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25 июля в Школе креативных индустрий (Конная, 2) состоится День киноинтенсива. Мероприятие организовано в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» и объединит начинающих кинематографистов, актёров и всех, кто интересуется съёмочным процессом, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Программа откроется в 11:00 мастер-классом «Режиссура игрового кино». Его проведёт Андрей Егоров, который расскажет о решении творческих и производственных задач, а также о специфике работы режиссёров с актёрами. Далее будет организован просмотр и разбор фильмов студентов кинорежиссуры ВШРиС (Высшей школы режиссёров и сценаристов).

В 12:30 начнётся коворкинг для режиссёров, начинающих актёров и представителей других кинопрофессий. Участники смогут найти партнёров для совместных проектов. Помимо этого, у них появится шанс попасть в профессиональную базу Высшей школы режиссёров и сценаристов и учебного центра «Ленфильм».

В 14:00 актёр Владимир Литвинов проведёт мастер-класс, посвящённый органичному существованию в кадре. Гость объяснит, как преодолеть страх перед камерой и научиться вести себя естественно во время съёмок.

Завершится день в 15:30 награждением участников областного конкурса видеоработ «КиноСТАРТ». Зрителям представят короткометражные фильмы режиссёров Пскова и Псковской области, вручат награды победителям и участникам.

Вход свободный, но желательно зарегистрироваться заранее на сайте МЦ.

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