Опубликована программа изборского фестиваля «Железный град-2026»

1 августа в Изборске состоится фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск» и предоставили программу мероприятия.

Программа

10:00 – 21:00 - Средневековый лагерь в Изборской крепости

12:00 – 21:00 - Детская интерактивная площадка «Живая история». Игры-путешествия, мастер-классы, русские старинные подвижные игры, средневековая кухня.

12:00 – 18:00 - Выставка вооружения и доспехов «Доблесть эпох». Мастер-классы по старинным ремеслам

12:00-13:00, 17:00-18:00 - Исторический лекторий

12:00 – 20:00 - Интерактивная площадка «Лагерь стрельцов». Знакомство с бытом и устройством средневекового военно-полевого лагеря, работа лучного и суличного тира.

12:00 – 13:00 - Выступление этно-фолк-группы «ДаркРивер»

13:00 – Открытие фестиваля. Представление клубов. Дефиле исторического костюма и доспеха XIV-XIV вв., сражение по правилам маневров.

14:00 - Выступление этно-фолк-группы «Спиритал Сизонс»

14:30 – XVI-XVII век в истории Изборска. Дефиле исторического костюма и доспеха XVI-XVII вв., показательные выступления клубов, реконструкция эпизода сражения.

16:00 – 17:00 - Выступление этно-фолк-группы «ДаркРивер»

17:00 - 19:00 – Всенощное бдение в соборе Николая Чудотворца

18:00 – 19:30 – Соревнование по средневековой настольной игре «Алькерк», исторический мастер-класс «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», игра «Юный зодчий», творческий мастер-класс «Ткачество – это просто!»

19:30 – 21:00 - Подведение итогов фестиваля. Выступление этно-фолк-группы «Спиритал Сизонс» и «ДаркРивер»

Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Железный град».