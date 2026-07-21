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Стали известны финалисты девятого сезона «Битвы Талантов» в Пскове

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Оргкомитет псковского фестиваля «Битва Талантов» подвёл итоги кастингов и объявил имена финалистов девятого сезона. Участники прошли отбор в 11 номинациях — от спорта и танцев до вокала и дизайна, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фотографии: организаторы мероприятия

В номинации «Спорт» финалистами стали: Мария Иванова, Анастасия Разина, Анастасия Захарова, Ульяна Зобнина.

В номинации «Джампинг-спорт»: команда «Сумасшедший банан», команда «Далматинцы»,Дарина Денежканс, Дина Бобровицкая, Эрика Тренина.

В номинации «Групповой спорт»: «Акроденс» и «Вики Спорт».

В номинации «Дизайн»: Валентина Гринкевич и Елена Горячева.

В номинации «Художественное слово»: Екатерина Зацепова, Олеся Балакирева, Алиса Пивович.

В номинации «Танцевальное соло/дуэт»: Зырянова Анастасия; студия современного танца «Street Dance» (дуэт Оберемко Ульяна и Иванова Лада); UNI Center (дуэт dd_kkshh — Ефимова Кира и Харькина Дарья); Виктория Лукина.

В номинации «Танец классический ансамбль»: ансамбль «Мозаика» и танцевальный клуб «Диамант».

В номинации «Современный танец»: UNI Center Dance, О54, SWEET CREW, Fresh.

В номинации «Вокал. Дети 5+»: Алиса Пивович, Мирослава Дорошенко, Алина Куракса, Полина Иванова, Лера Пушенкова, Даша Павлова, Оганян Анна.

В номинации «Вокал. Подростки 11+»: Зацепова Екатерина, Разумович Василиса, Варвара Зарвигорова, Лика Прокофьева, Егор Катанов, Злата Афонина, Юлиана Гарда.

В номинации «Вокал. Взрослые 18+»: Невуйт Алексей, Басов Павел, Константинова Елена, Светлана Воронкова, Юлия Байбакова, Иванова Кристина, Сергеев Владислав, Фадеева Ангелина, Дарья Артюнина.

Финал девятого сезона состоится 24 июля в 18:00 в парке аттракционов «Волшебная Гора» в Пскове. В этот же день парк отметит своё двухлетие. Специальный гость праздника — официальный женский голос группы «Руки Вверх» Лиза Роднянская.

Вход свободный.

 

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