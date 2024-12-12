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Спектакль «Нос» представят в Пскове петербургские артисты в рамках «Кулов-феста» 16 декабря

Спектакль «Нос» представят в Пскове артисты из Санкт-Петербурга 16 декабря в рамках «Кулов-феста». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Постановка начнется в 19:00 на большой сцене драматического театра. Спектакль представят артисты ТЮЗ имени А. А. Брянцева города Санкт-Петербурга.

После премьеры состоится обсуждение спектакля со зрителями в буфете театра.

Напомним, что фестиваль «Кулов-фест» собрал в программе пять спектаклей Тимура Кулова – молодого преуспевающего постановщика, ученика народного артиста РФ Леонида Хейфеца, режиссера Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А. А. Брянцева.