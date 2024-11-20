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В Пскове стартовал фестиваль «Кулов-фест». ФОТОРЕПОРТАЖ

Фестиваль «Кулов-фест» стартовал в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 11 декабря. Он посвящен творчеству выдающегося молодого режиссера Тимура Кулова.

На «Кулов-фесте» можно познакомиться с избранными режиссерскими работами, которые покорили сердца зрителей в театрах Казахстана, Татарстана и Санкт-Петербурга. Открыл фестиваль спектакль «Приключения Рустема» Казанского ТЮЗа имени Габдуллы Кариева. Его играли на татарском языке с синхронным аудиопереводом на русский.

Фестиваль продлится до 16 декабря. Подробнее об открытии — в фоторепортаже Анны Тягуновой.