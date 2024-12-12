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II Рождественский органный фестиваль «Вифлеемская звезда» пройдет в Пскове

Второй рождественский органный фестиваль «Вифлеемская звезда» пройдет в Пскове с 29 декабря 2024 года по 6 января 2025 года. Гостей ждут четыре программы, встреча с любимыми рождественскими мелодиями и новые музыкальные открытия, сообщил Псковской Ленте Новостей настоятель прихода Пресвятой Троицы Русской католической церкви в Пскове Сергей Альхименок.

Фото здесь и далее: Сергей Альхименок

В первом концерте «Свет Рождества» 29 декабря в 17:00 при участии Юлии Старцевой (сопрано), солистки Академии молодых певцов при Мариинском театре, лауреата всероссийских и международных вокальных конкурсов, прозвучат известные традиционные рождественские песнопения, а также будут звучать и сольные органные произведения. Их исполнит талантливая органистка Виталия Котова, выпускница аспирантуры кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

Второй день фестиваля – 2 января в 17:00 ознаменуется интересным сольным органным концертом «Дорога в Рождество» молодого виртуозного органиста из Санкт-Петербурга Эльдара Абдураманова, аспиранта Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, лауреата всероссийских и международных органных конкурсов.

В третий день фестиваля – 4 января в 17:00 со своей оригинальной программой «Рождественское барокко» выступит молодая и талантливая органистка из Базеля (Швейцария) Анна Кириллова, студентка Высшей школы музыки в Базеле (Швейцария), лауреат всероссийских и международных органных конкурсов

И завершит II Рождественский органный фестиваль в Пскове в четвёртый день – 6 января в 17:00 концертом «Бах и Рождество» известная российская органистка из Санкт-Петербурга Юлия Глазкова, выпускница Нижегородской Государственной консерватории им. М.И. Глинки по классу «Орган», выпускница аспирантуры Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского по классу «Орган», лауреат многочисленных международных органных конкурсов, обладатель Премии за лучшее исполнение произведений И.С. Баха Канадского Международного конкурса органистов (2011).