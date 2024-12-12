Сцена / Фестивали

Костюмированное шествие на Рождество. ФОТОРЕПОРТАЖ

Рождественские гуляния «Рождество начинается здесь!» прошли в Пскове сегодня, 7 января.

Коляда, ряженые, христославы съехались со всей Псковской области и устроили большое рождественское гуляние по старинным русским традициям. Начался праздник с большого костюмированного шествия с рождественскими звёздами и колядками. После в парке Строителей гостей ждали традиционные народные игры, колядки от фольклорных ансамблей и коллективов Псковской области, выступление артистов, традиционные горячие напитки, угощения и сувениры.

Подробнее о Рождестве в Пскове — в фоторепортаже Анны Тягуновой.