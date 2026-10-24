На дне древнего океана: псковичам рассказали, что палеонтологи нашли в стенах Псковского Крома

Экскурсия от Псковского областного молодежного центра и сообщества «ПалеоПсков» «Древний Псков сквозь ПалеоПризму» прошла в рамках проекта «ПалеоТочка» у стен Псковского Крома сегодня, 24 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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Экскурсию провели краевед и практикующий любитель-палеонтолог, увлечённый историей Девона Елена Гордиенко и гид-экскурсовод, краевед и начинающий любитель-палеонтолог, член Русского географического общества Наталья Евсеева.

Экскурсия, посвященная Девонскому периоду, началась у лестницы на Колокольню у внешней стены Псковского Крома, со стороны набережной реки Псковы.

Девонский период (девон) — четвертый геологический период палеозойской эры и фанерозойского эона. Он начался примерно 419,62 ± 1,36 млн лет назад и закончился около 358,86 ± 0,19 млн лет назад. Название период получил от графства Девоншир в юго-западной Англии, где были впервые изучены и описаны характерные для него геологические породы.

Сначала гости узнали о том, что такое палеонтология и что является предметом ее изучения. Палеонтология — это наука, которая изучает органический мир прошлых геологических эпох. Само слово происходит от древнегреческих корней: palaios («древний»), on («существо»), logos («учение»).

Далее палеонтологи рассказали, что 380 миллионов лет назад территория Пскова находилась на дне Уральского океана. В тот период не существовало современных континентов, а были материки Гондвана, Лавруссия, Сибирь, Казахстания и Китайско-Корейский континент. Псков был в центре морской жизни и в климате, который сейчас можно встретить в Тайланде.

Далее экскурсия продолжилась у стен Плоской Башни Псковского Крома, в стенах которого палеонтологи показали морские отложения, рассказали про образование известняка. Кроме того, ребята узнали про происхождение карельских гранитов, которые можно увидеть в строениях древних сооружений и которые появились на территории Пскова после ледника.

После палеонтологи показали следы червей в известняке и рассказали о том, что такое окаменелости и как они образуются. Далее гости экскурсии увидели в стенах Крома окаменелости улиток, головоногих моллюсков и следы строматопоратов, которые являются умершими родственниками морских губок.

После этого экскурсия продолжилась у надписи «Россия начинается здесь», рядом с которой гостям рассказали про булыжник со строматопоратами, после чего — про один из четырех зубов древней рыбы и морскую лилию, которая была хищным животным.

В конце экскурсии гости поиграли в «Море волнуется раз» и прошли квест, по итогам которого победители получили подарки за лучшие вопросы и ответы.

Проект «ПалеоТочка» реализуется за счёт средств грантового конкурса «Есть идея» при поддержке Молодёжного центра Пскова.

О дальнейших планах проекта поделилась Наталья Евсеева: «И получается, что мы хотим сделать палеоклуб на базе как раз подросткового центра. Мы хотим поглубже изучить палеонтологию, выезжать на карьеры. Следующим нашим шагом, как планируем, станет подготовка школьных коллекций с образцами окаменелостей, выезды на карьеры, поездки в музеи, встречи с учёными, прослушивание лекций, просмотр фильмов. Ребятам это очень интересно. И, ну, как бы от мала до велика на самом деле это интересно».