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Святочные игры «Хрен» и «Редька» ждут гостей рождественских гуляний в центре Пскова

Рождественские гуляния «Рождество начинается здесь» пройдут в парке Строителей в Пскове 7 января. Гостей ждут колядки, фрагменты прихода колядовщиков и колядовочные сценки «Продажа коня», «Продажа козы», «Медведь на ярмарке». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: пресс-служба ТКД Псковской области

Также в парке будут рождественские виноградья (святочные песни с благопожеланиями), христославия «Христос спаситель в полночь родился», святочные игры «Хрен», «Редька», «Суп варить», «Дударь», «Гори, гори ясно», «В елочку».

Помимо этого, в программе парные бытовые танцы: «Светит месяц», «Краковяк», «Топор», «Матлет», «Марийская полька», «Косая кадриль».

Подготовлена творческая программа от фольклорных ансамблей из Псковского, Порховского районов и города Пскова - «Уграда», «Забава», «Плескава», «Жарница», «Коляда», «Славный городок», «Звонница», ансамбля казачьей песни «Казачата», хореграфического ансамбля «Лада».

Кроме того, будет рождественский хоровод.

Начало в 17:00. Вход свободный.

Напомним, до праздника в Пскове организуют костюмированное шествие.